Affaire Guédiawaye FC – Décision du TAS, Diamil Faye menace la Ligue Pro et la Fédération Après avoir contesté la décision rendue par le Tribunal Arbitrale Sport, le président de Jappo SA Diamil Faye menace de traîner le Ligue Pro et la fédération devant les tribunaux, car estimant que ces deux entités lui doivent beaucoup d’argent. Il s’exprimait ce jeudi, au Foyer Hamo 4, lors d’une conférence de presse.

En ce qui concerne l’avenir de Jappo SA, le président Diamil Faye menace d’attaquer la ligue professionnelle. « Nous allons attaquer dès demain la Ligue professionnelle parce qu’elle nous doit 10 000 000 francs. Ces 10 000 000 francs, nous appartiennent car on l’a gagné régulièrement. Maintenant, on sait où les attaquer pour pouvoir régler ce problème », dixit Diamil Faye.



Il ajoute : « la Fédération sénégalaise de football doit aussi s’attendre une mise en demeure parce que cette fédération est assis sur notre argent. Nous allons les attaquer qu’elle rembourse ».



Et enfin, selon e président de Jappo SA, M. Faye, l’association Guédiawaye pro sera aussi mise en demeure. « L’association n’a payé aucun frais de greffe et aujourd’hui, le TAS l'a condamnée à payer 20% des frais de greffe. C’est vrai qu’on leur doit 1 millions. Mais ces 20 % représentent 6 million et ils vont nous les payer. Et à partir de demain, nous allons commencer le processus », a-t-il soutenu.



Pour rappel, le TAS a rejeté l’intégralité des demandes de Diamil Faye et son groupe Jappo s.a au sujet de la gestion de Guédiawaye FC. Ainsi, le TAS a décidé de confirmer la décision de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) de la Fédération Sénégalaise de Football.



Thierno Malick Ndiaye

