Affaire Guy Marius Sagna : Frapp/France Dégage et Y en a marre vont se prononcer Guy Marius Sagna inculpé et placé sous mandat de dépôt, hier vendredi, ses camarades de ‘’Frapp/France Dégage’’ et le mouvement ‘’Y en a marre’’ vont se prononcer sur la question. La première structure citée devrait faire une communication lundi prochain, tandis que la déclaration du mouvement ‘’Y en a marre’’ est attendue ce samedi, selon L’Observateur. L’activiste a été placé sous mandat de dépôt après deux retours de parquet.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019



