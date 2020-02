Affaire Guy Marius Sagna: Me Amadou Sall, commis par le FRN, dépose une nouvelle demande de liberté provisoire Le Front de résistance nationale (Frn) a commis un nouvel avocat pour l’activiste Guy Marius, emprisonné depuis le 29 novembre dernier, pour une marche non autorisée. Me El Hadji Amadou Sall, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déposé depuis hier, une nouvelle demande liberté provisoire pour le leader de Frapp/France dégage. Une nouvelle demande qui fait suite à deux autres déjà déposées par Me Moussa Sarr, un autre avocat de Guy Marius Sagna. Cette nouvelle requête déposée auprès du Doyen des juges, Samba Sall, a été transmise au parquet le même jour, souligne "Libération", qui souligne que le réquisitoire du ministère public sera déterminant, à cet effet.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2020 à 08:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos