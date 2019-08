Affaire Guy Marius Sagna: le collectif pour la libération de l’activiste veut une libération totale et sans condition La liberté provisoire obtenue par Guy Marius Sagna, vendredi dernier, ne satisfait pas le collectif « Libérez Guy Marius Sagna », qui exige sa libération totale.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

« La liberté provisoire de Guy Marius Sagna est une première victoire obtenue par notre mobilisation. Mais la liberté provisoire reste une épée Damoclès au dessus de sa tête et celle de tous. Nous avons tous gagné une bataille et nous devons maintenant gagner la guerre : la liberté totale de Guy Marius Sagna et donc le non lieu. C’est à dire l’annulation pure et simple de la procédure », ont dit les membres du collectif, lundi, lors d’une conférence de presse.

« Après le dépôt de la plainte contre la procédure auprès de la Cour Suprême, nous travaillons avec les avocats à la saisine de la Cour de la Justice de la CEDEAO et de la commission des droits de l’homme de l’ONU», ont-ils annoncé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos