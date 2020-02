Affaire Guy Marius Sagna: le nouveau dérapage choquant de Me El Hadji Diouf Il est connu pour ses excès, mais cette fois, Me El Hadji Diouf a gravement dérapé. Invité à s’exprimer, hier, sur l’affaire Guy Marius Sagna, sur la Rfm, l’avocat a déclaré que « ceux qui disent que Guy Marius Sagna a été arrêté parce qu’il manifestait contre la hausse du prix de l’électricité, ne disent pas la vérité. Il a commis une infraction et cela n’a rien à voir avec l’augmentation du prix de l’électricité. Quand on va se battre devant les grilles du Palais contre une Garde rouge, on doit vous tirer une balle et vous tuer ». Et de marteler, « il doit aller en prison. Pourquoi devrait-on le libérer ? Il doit y rester ». Guy Marius Sagna est en prison depuis le 29 novembre dernier pour une marche contre la hausse du prix de l’électricité. 8 autres personnes arrêtées en même temps que lui, ont été libérées depuis.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos