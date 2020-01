Affaire Guy Marius Sagna : ses avocats ont déposé une nouvelle demande de liberté provisoire et menacent de saisir les juridictions internationales Les avocats de Guy Marius Sagna ont déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire pour leur client, ce jeudi matin. C’est ce qu’a annoncé Me Moussa Sarr, membre du pool d’avocats de l’activiste sur la Rfm. Toutefois affirme-t-il, si cette énième demande n’est pas satisfaite, ils seront obligés d’internationaliser le combat.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2020 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons demandé une nouvelle demande de liberté provisoire ce matin. Nous ne présageons de rien, nous espérons simplement que cette nouvelle demande sera satisfaite, parce que notre client présente toutes les garanties pour avoir une liberté provisoire. Si cette demande est refusée, nous serons obligés de saisir les juridictions étrangères, notamment la Cour de justice de la Cedeao et les Nations-Unies », a déclaré Me Moussa Sarr sur la RFM.

Guy Marius est emprisonné depuis 2 mois pour une manifestation non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos