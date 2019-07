Affaire Guy Marius : l’auteur de la « fausse alerte au terrorisme», se dévoile Il semble que le procureur s’est trompé de cible en coffrant Guy Marius Sagna pour fausse alerte au terrorisme.

En effet, l’auteur de cette « fausse alerte» qui avait tenu une conférence de presse, s’est dévoilé.

Aliou Badara Mboup informe le procureur de la République qu’il était le porte-parole et l’auteur de l’alerte et que Marius Sagna n’a même pas participé à cette conférence de presse, nous apprend L’As.

En outre, M. Sagna n’est pas le coordonnateur de Frapp/France dégage. Aliou Badara Mboup se demande en quoi Guy Marius Sagna est plus responsable que lui et ses camarades, eux qui avaient pris part à la conférence de presse.

Il demande au procureur de la République de venir le cueillir ou il devra se rendre.





