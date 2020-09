Affaire Hiba Thiam : Dame Amar et Cie en correctionnel

Dame Amar, sa copine, Alya Bakhour, Fatima Rigal alias Poupette, Amadou Niane, Louty BA et Cie sont finalement renvoyés en correctionnel dans l’affaire Hiba Thiam, morte par overdose lors d’une soirée privée aux Almadies. Cela fait suite à l’ordonnance du juge du 8e cabinet, Mamadou Seck, en charge de l’instruction du dossier.



D'après Libération, Dame Amar et Cie sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu.

