Affaire Hiba Thiam: Une demande de liberté provisoire introduite pour Dame Amar et Cie

Lundi 20 Juillet 2020

Dame Amar, Jacqueline Fatima et Alya Bakhir veulent une liberté provisoire. Le journal "Les Échos" informe que leurs conseils ont introduit une demande de liberté provisoire.



La requête a été déposée sur la table du magistrat instructeur. Le dossier a aussitôt été renvoyé au parquet pour avis. Le procureur a 10 jours pour se prononcer, avant de le retourner au juge qui pourra ainsi prendre une ordonnance de refus ou de mise en liberté provisoire.



