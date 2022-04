Affaire Hôpital de Louga : Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr devait démissionner !

Sur le point de donner la vie, Mme Astou Sokhna a trouvé la mort par négligence à l’hôpital régional de Louga. Un drame qui a traumatisé tout le peuple sénégalais. Sauf le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr ! Un ministre qui s’est précipité pour faire sauter le fusible Dr. Amadou Guèye Diouf, pour ne pas être électrocuté lui-même par la haute tension.



Alors que c’est, lui-même, Abdoulaye Diouf Sarr, le compteur défectueux qui devait être arraché de son poste. Laminé à la mairie de Yoff et écrasé à l’hôtel de Ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr ne sait pas démissionner. Et pourtant, l’ancien maire de Yoff remplit tous les 10 critères ou signes montrant qu’il est temps de démissionner ! Malheureusement, dans des drames du genre de celui survenu à Louga, seuls les administrateurs de santé et médecin-chefs paient les pots ou seringues que le ministère a cassés.











Le Témoin