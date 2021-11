Affaire Hulot - Le porte-parole de Yannick Jadot, Matthieu Orphelin, mis «en retrait»

L’ancien membre de La République en Marche, désormais rallié aux écologistes, va être mis en retrait de la campagne de Yannick Jadot en raison de sa proximité avec Nicolas Hulot.



Matthieu Orphelin, porte-parole du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot et proche de l’ancien ministre Nicolas Hulot accusé de viol et agressions sexuelles, a été mis «en retrait de ses responsabilités», a annoncé le directeur de campagne Mounir Satouri samedi à l’AFP.



«Il a été décidé de mettre Matthieu Orphelin en retrait de ses responsabilités de porte-parole dans la campagne présidentielle écologiste. La sérénité nécessaire à l’exercice de ses fonctions n’est plus possible suite aux révélations d’Envoyé spécial», a expliqué Mounir Satouri dans un communiqué, en référence aux nouvelles accusations portées contre Nicolas Hulot. Matthieu Orphelin n’était pas joignable dans l’immédiat samedi soir.



Les nouveaux témoignages à l’encontre de Nicolas Hulot alimentent «plein d’interrogations depuis quelques jours sur l’état de la réalité de ce que savaient les proches» de l’ex-animateur et ex-ministre, a ensuite précisé Mounir Satouri. C’est pourquoi il a été jugé «opportun de le libérer de cette responsabilité (de porte-parole, NDLR) et le laisser libre de ses réponses et de sa communication», a-t-il indiqué.



Matthieu Orphelin s’était dit, dans un communiqué vendredi, «sidéré par les témoignages entendus» dans le reportage d’Envoyé Spécial la veille et avait appelé à «renforcer notre vigilance collective et nos actions face aux comportements de violences faites aux femmes».

Six femmes accusent Nicolas Hulot



Le même jour, une ex-militante d’EELV, Pauline Lavaud, a dit sur BFMTV avoir été écartée de la campagne de Nicolas Hulot pour la primaire interne du parti en 2011 parce qu’elle «l’excitait trop». À la suite de ce témoignage, le collectif Pourvoir féministe a demandé des comptes via Twitter à EELV sur «l’identité des personnes qui ont écarté Pauline Lavaud» et Matthieu Orphelin pour savoir s’il «ignorait» cela.



«Yannick Jadot réaffirme son total soutien aux victimes et souligne le courage extraordinaire des femmes qui ont témoigné», a souligné le directeur de campagne dans son communiqué. Le parquet de Paris a ouvert vendredi une enquête préliminaire après la diffusion d’une enquête retentissante de France 2 dans laquelle plusieurs femmes accusent Nicolas Hulot de viols et d’agressions sexuelles, qu’il nie farouchement.



Au moins six femmes, dont l’une mineure au moment des faits, mettent en cause Nicolas Hulot qui a longtemps été une des personnalités préférées des Français. Dans le reportage de 62 minutes diffusé jeudi soir dans l’émission Envoyé spécial, trois d’entre elles témoignent, dont deux à visage découvert. (AFP)

