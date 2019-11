Affaire IAAF : entendu à deux reprises par le doyen des juges, Pape Massata Diack, inculpé et placé sous contrôle judiciaire Pape Massata Diack a été entendu par le doyen des juges, mardi dernier et hier, jeudi. A la suite de quoi, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’affaire de corruption à l’IAAF. C’est ce qu’a confirmé un de ses avocats, Me Moussa Sarr.

« Il a été entendu, mardi et aujourd’hui (hier, Ndrl), dans le cadre de la commission rogatoire de la justice française et de l’ouverture d’une procédure au Sénégal. Il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire », a, en effet, déclaré ME Moussa Sarr sur la RFM.

L’avocat souligne : « il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et fourni tous les éléments de preuve ». Selon Me Moussa Sarr, « Pape Massata Diack n’a jamais refusé d’être entendu dans ce dossier. Il a été entendu à plusieurs reprises ».

Le procès de Pape Massata Diack et de son père Lamine Diack, dans e cadre de l’affaire de corruption à l’IAAF débutera le 13 janvier 2020 à Paris, jusqu’au 23 du même mois.



