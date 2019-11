Affaire Iaaf : face au doyen des juges ce mardi, Massata Diack devrait être inculpé pour corruption et blanchiment Annoncé pour hier, le face-à-face entre Massata Diack et le Doyen des juges aura finalement lieu ce mardi. C’est dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire de la justice française dans le scandale de corruption à l’IAAF. Selon Libération, le fils de Lamine Diack, ancien patron de l'athlétisme mondial, sera inculpé pour corruption et blanchiment aggravée, conformément à la demande des magistrats français.

