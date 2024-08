Affaire Ife : Thierno Ly du SUDES/UCAD condamné à 6 mois avec sursis

La bataille entre les syndicalistes du Sudes et la direction de l’Institut de français pour les étudiants étrangers (Ife) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar à la barre. Thierno LY et ses camarades du Sudes/Esr avaient accusé le Directeur intérimaire de l’époque, Abdoulaye Diouf d’être illégal et illégitime, de même que le directeur des études, Birame Sène.



L’affaire avait alors atterri en justice. Le dossier a été vidé jeudi 1er août et Thierno LY, le syndicaliste, a été reconnu coupable de diffamation par Le tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Il est ainsi condamné à une peine de 6 mois avec sursis et une amende de trois millions (3 000 000 F) à payer à la partie civile, renseigne Seneweb.



Tout est parti de la nomination d’Abdoulaye Diouf comme Directeur intérimaire de l’Ife par le Recteur en 2021, suite au départ à la retraite de l’ancien Directeur dont il était le directeur des études. Ce que les syndicalistes du Sudes n’avaient pas apprécié, estimant que les textes n’autorisent pas le Recteur de prendre un tel acte. 4 enseignants vont alors engager le combat. Ils vont d’ailleurs quitter le Saes qui n’épouse pas leur combat pour rejoindre le Sudes.



Ces syndicalistes ont fait dans la rétention des notes, ils ont également tenté d’arrêter le test d’entrée à l’institut en essayant de bloquer les issues. D’où l’intervention des éléments de la sécurité. Par la suite, ces enseignants ont affirmé avoir été violentés par le service de sécurité.



Face à cette situation, ils ont porté l’affaire devant la justice, avec une plainte contre le Directeur intérimaire pour «usurpation de fonction et de titre », mais ils seront déboutés. Ils ont également ajouté que le Directeur Abdoulaye Diouf n’était pas professeur de rang A.



Ces enseignants ont également refusé de prendre leur emploi du temps, parce que ne reconnaissant pas la direction en place. Ils seront sanctionnés sur le plan administratif et le salaire de l’un d’eux suspendu par le recteur, Ahmadou Aly Mbaye.



Devant autant d’accusations, Abdoulaye Diouf a estimé qu’il y avait une tentative de discrédit sur sa personne. A son tour, il a décidé de saisir la justice. C’est cette affaire qui a été vidée et Thierno Ly condamné pour diffamation, indique la même source.