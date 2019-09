Affaire Institut Jeanne d’Arc : Les négociations boquées

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

La direction de l’école Institut Jeanne d’Arc et le Ministère de l’éducation nationale et l’Office diosésien des écoles catholiques ont échangé hier, sur la décision, consistant à chasser les élèves voilées.



L’école, semble-t-il, campe sur sa position. Une proposition a été faite pour transférer ces élèves à l’école Sainte Marie de Hann. Mais, d’autres voient que, c’est un transfert de problème dans un autre établissement.



Le Ministre a demandé aux parties prenantes de se rencontrer à nouveau pour faire des propositions à étudier afin de prendre la bonne décision.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos