Affaire Juan Branco : Un avocat d'Ousmane Sonko traqué

La traque de Juan Branco et ses complices présumés, se poursuit. L’avocat français, qui a réussi à entrer au Sénégal malgré le mandat d’arrêt émis contre lui émis par le procureur de la République, a fondu dans la nature, juste après avoir pris part à la conférence de presse des conseils d'Ousmane Sonko, dimanche dernier.



D’après les informations de "L’AS", reprises par Seneweb, en attendant de le retrouver, la police cible un des avocats du président de Pastef. Ce dernier, rapporte le journal, est soupçonné d’avoir aidé Juan Branco à franchir la frontière terrestre sénégalaise par la Gambie. La semaine précédant la conférence de presse des avocats d'Ousmane Sonko, détaille la même source, il se serait rendu à deux reprises en terre gambienne. On apprend qu’il aurait voyagé à bord d’une voiture conduite par un certain I. B., qui aurait fait ce périple avec un faux permis de conduire.



Soupçonné également d’avoir aidé Me Branco à défier la justice sénégalaise, Bentaleb Sow a été placé sous mandat de dépôt, ce jeudi. Ce membre de la cellule de communication de Pastef, a été arrêté chez Ousmane Sonko, le 31 juillet. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves et provocation directe d’un attroupement.