Affaire Kara: Pépé Diao, fils de Baba Diao, arrêté et déféré

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 09:33

Qu’arrive-t-il au célèbre milliardaire Baba Diao? Après sa fille citée dans l’affaire Hiba Thiam, qui a été finalement innocentée, c’est au tour de son fils qui semble être mêlé dans l’affaire Kara. Cité dans cette affaire de camps de redressement de Serigne Modou Kara, le fils de Baba Diaw, Pépé Diao, a été arrêté et déféré, informe "Les Echos".



En effet, 19 personnes ont été maltraitées dans la dépendance de la grande maison où il habite à Ouakam. Interpellé, Pépé Diaw nie les faits et dit n’avoir pas été au courant.

