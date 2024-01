Affaire Karim Wade : L’Assemblée nationale prend une décision et convoque son bureau pour ce jeudi

Les députés du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ont déposé une résolution auprès du président de l’Assemblée nationale du Sénégal. Cette démarche intervient après l’annonce de l’irrecevabilité de la candidature de Karim Wade pour l’élection présidentielle prévue le 25 février. La résolution vise à enquêter sur les modalités d’élimination des candidats de cette élection, en se concentrant spécifiquement sur le cas de Karim Wade, candidat de la Coalition K24.



Suite à ce dépôt, une évolution rapide des événements est observée. Les députés du groupe parlementaire Liberté – Démocratie et Changement attendent une réaction du bureau de l’Assemblée nationale, qui est convoqué pour une réunion le jeudi à 16h. Selon les informations, l’ordre du jour de cette réunion devrait inclure la discussion sur la création d’une commission d’enquête parlementaire. Cette commission aurait pour objet d’examiner les circonstances ayant mené à l’élimination de Karim Wade de la course présidentielle.

