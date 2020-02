Affaire Karim Wade: Samba Ndiaye Seck, le magistrat limogé, parle

« Je pense avoir bien rempli ma fonction. Je suis quitte avec ma conscience. Je parlerai juste en tant que musulman, c’est juste une question de destin. Nous avons un sentiment que ça a fait très mal à nos proches et amis, etc. Faut juste le ranger sur le terrain du destin », a-t-il déclaré dans "Les Echos".



« Je suis magistrat dans l’administration centrale de la justice en attendant d’être redéployé ailleurs. C’était juste un poste et que ceux qui m’avaient mis là-bas, ont jugé que je ne peux plus continuer. Mais, pour vous rassurer, j’ai même oublié cette chose, parce que ce n’est rien du tout. Je vis, je suis en bonne santé Alhamdoulilah et je continue ma carrière. Il me reste beaucoup d’années, nous souhaitons la santé pour rebondir sur d’autres choses », a-t-il poursuivi.