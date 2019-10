Affaire Karim Wade: pas d’amnistie pour Wade-fils Le rapprochement amorcé entre l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade et son successeur Macky Sall, n’est pas gage d’une amnistie pour son fils Karim. C’est en tout cas ce que croit savoir une source proche du chef de l’Etat, citée par le journal "Les Echos". « Karim est libre d'aller et venir, mais le chef de l'État ne pense pas à une amnistie en sa faveur. Toutefois, Macky Sall pourrait lever l'épée de la contrainte par corps suspendue sur sa tête», confie, en effet, la source du journal.

