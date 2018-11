Affaire Keïta Baldé: Aliou Cissé assume et …

Jeudi 15 Novembre 2018

Aliou Cissé s’est prononcé sur l’affaire Diao Balde Keita qui n’est venu en sélection, bloqué par son club. Le sélectionneur annonce dans le quotidien sportif Stades que l’inter pouvait faire l’effort de laisser le joueur rejoindre la Tanière.



“L’Inter pouvait faire l’effort de laisser le garçon venir. J’ai des présidents de club qui m’appellent pour trouver un consensus pour qu’un joueur arrive avec un jour de retard en sélection. (…) On a toujours joué le jeu avec les clubs”, informe le sélectionneur des "Lions".



Dans tous les cas, pour Cissé, pas question de se défausser sur l’Inter : “Nous assumons. (…) C’est de notre faute et on ne va se cacher derrière. On assumera et la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. On a essayé de les convaincre de le libérer, ils n’ont pas voulu. Ils ont brandi la réglementation en disant que c’est arrivé en retard. Ok, on assume.”

