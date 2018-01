Affaire Khalifa Sall : Le Procureur rejette la constitution de partie civile de la mairie de Dakar… Khalifa Sall et 5 de ses co-prévenus sont jugés actuellement au tribunal de Dakar. Le débat achoppe à la constitution de partie civile de la Maire de Dakar …

D’emblée, l’agent judiciaire de l’Etat et le procureur de la République ont rejeté la constitution de partie civile de la Maire de Dakar. Pour argumenter, le second évoque l’article 243 du Code des collectivités locales.



« La ville de Dakar est représentée par le maire en justice, selon l’article 171 du Code des collectivités locales. S’il est empêché, il peut désigner (article 172) quelqu’un pour le représenter », argue le procureur, Serigne Bassirou Guèye.



La défense, parlant d’amalgame, revient sur l’article 243 évoqué par le procureur et l’agent judiciaire de l’Etat. En se basant sur l’article 229 du Code des collectivités locales, poursuit-elle, la ville de Dakar a subi un préjudice moral plus important que le préjudice matériel.

Et Me Kane d’embrayer: « Ce tribunal est incompétent pour juger l’affaire Khalifa Sall ».









Senego

