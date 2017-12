Affaire Khalifa Sall : Les députés de l’opposition vilipendent Macky Sall devant l’UE

Comme ils l’avaient promis lors de leur dernière conférence de presse, les députés de l’opposition internationalisent le combat pour la libération de leur collègue, le député maire Khalifa Sall. Une forte délégation des députés du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » et des députés non-inscrits, a rendu visite hier, dans l’après-midi, au représentant-résident de l’Union Européenne à Dakar pour vilipender le régime de Macky Sall, qu’ils accusent d’acharnement contre le maire de Dakar.



D’après l’AS, l’opposition parlementaire a expliqué à Gilles Hervio, les violations des droits de Khalifa Sall depuis l’entame de la procédure jusqu’à la levée de son immunité parlementaire.



Ils vont faire le tour des représentations diplomatiques pour les sensibiliser sur l’affaire Khalifa Sall et le recul en matière de respect des droits humains au Sénégal depuis l’avènement du régime en place.