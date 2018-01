Affaire Khalifa Sall: Les travailleurs du Trésor font bloc derrière Mamadou O. Bocoum et Ibrahima Touré

Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) vole au secours d’Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bocoum, les deux inspecteurs du Trésor cité dans l’affaire de la Caisse d’avance de la ville de Dakar. « Le syndicat les accompagne et on suit très attentivement cette situation, tout en étant très respectueux de l’institution financière qui se prononce sur la situation. Il est bien que lorsque des gens se prononcent sur un sujet de s’imprégner des règles qui encadrent ce domaine, car la fonction de comptable public est régi par une règlementation donnée », a expliqué le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du Trésor, qui a organisé un atelier de formation à l’endroit de ses points focaux installés dans les différentes régions du pays.



« Nous voulons ainsi renforcer la capacité de nos membres qui sont à l’intérieur du pays et travaillent dans les services du Trésor sur les principes fondamentaux du syndicalisme et sur l’importance de la base dans le domaine syndical », a souligné le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du trésor (SUTT), Madiakhaté Niang.



Il estime que cette formation se fait à l’image du métier auquel ils ont été formés, à savoir le contrôle. Le secrétaire général souligne également que ses camardes le font avec professionnalisme. A preuve, indique M. Niang, la place qu’occupe le Trésor dans l’administration publique du Sénégal. « Il est important de renforcer nos membres surtout quand on est nouveau dans le domaine du syndicalisme ».











L’Observateur

