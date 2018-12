Affaire Khalifa Sall et Cie : 12 recours soumis à la Cour

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 11:23 | | 1 commentaire(s)|

C’est demain, jeudi, le grand jour pour Khalifa Sall et Cie.



Et pour vous dire que ce sera une journée marathon, qui ne sera pas facile ni pour la défense, ni pour l’Etat du Sénégal, encore moins pour les magistrats de la Cour suprême, il y a 12 affaires concernant ce dossier de la caisse d’avance de la mairie de Dakar dont 7 recours pour Khalifa Sall, 3 recours pour Yaya Bodian, et 1 en cassation pour Fatou Traoré et un autre pour la ville de Dakar.



Les trois premiers recours de l’ex-maire de Dakar ne concernent pas l’arrêt de la Cour d’appel du 30 août dernier, mais plutôt des pourvois portant sur les premières exceptions soulevées.



Les Echos

