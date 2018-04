Affaire Khalifa Sall : toutes les parties ont fait appel, la Cour va rouvrir le dossier

La Cour d’appel va rouvrir le dossier de Khalifa Sall et ses co-accusés et reprendre le procès à zéro. Elle a été saisie par toutes les parties, près d’un mois après le verdict du jugement en première instance, renseigne le journal "Les Echos".



Le maire de Dakar Khalifa Sall a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme et 5 millions d’amende. Ses avocats qui ont déposé leur recours mercredi dernier, visent "le jugement dans toutes ses dispositions".



L’Etat du Sénégal tout comme la mairie de Dakar dont les constitutions de partie civile avaient été rejetées, ont aussi déposé leur recours estimant chacun être le propriétaire du 830 millions de francs pour lequel l’édile de la capitale est poursuivi. Selon le journal, le Procureur a, pour sa part déposé un "appel incident". Ce, pour avoir la confirmation des 7 ans qu’il a requis.