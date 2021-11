Affaire Kilifeu-Simon: La conférence de presse de la Société civile et les artistes, reportée Suite à une sollicitation du pool des avocats de Simon Kouka et Kilifeu, la conférence de presse pour exiger la libération de Simon Kouka et Kilifeu, prévue ce lundi 15 novembre 2021, par la Société civile et les artistes, a été reportée.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 18:34 | | 1 commentaire(s)|

Les robes noires évoquent la programmation, pour le mardi 16 novembre 2021, de l’audience en appel de leurs clients sur la requête de liberté provisoire.



« En raison de la programmation pour le mardi 16 novembre 2021, de l’audience en appel de leurs clients sur la requête de liberté provisoire, le pool des avocats de Kilifeu et Simon a sollicité le report de la conférence de presse initialement prévue ce lundi par la Société civile et les artistes », a posté, ce dimanche, le mouvement Y en a marre.



La rencontre, précise-t-on, se tiendra le 18 novembre 2021.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos