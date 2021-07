Affaire Kilifeu/Vive réaction du rappeur Mass Seck : "Si c'était Ousmane Sonko qui avait été filmé..." Depuis hier, l’affaire est devenue virale et met en cause l’activiste du mouvement Y en a Marre. En effet Kilifeu a été aperçu en train de recevoir de l’argent d’une personne pour des services liés aux visas. Pointé du doigt par certains comme étant un trafiquant, d’autres le pensent victime d’un coup monté.



Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021 à 07:04 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qui a fait réagir le rappeur Mass Seck qui estime que « le visa n’est pas a vendre ». Pour le réalisateur de « Domi Gaindé », « il ne faut pas aussi défendre ce que nous combattons. Être patriote c’est la rigueur et l’honnêteté ».



« Si Ousmane Sonko avait été filmé en train de recevoir de l’argent pour démarcher un service pour lequel il n’a ni mission ni compétence, je ne voterai jamais pour lui », a assuré Mass Seck.



« Hormis le fait que son ami est une ordure (il l’a filmé a son insu) , Kilifeu est pris en flagrant délit. On ne peut pas fustiger les pratiques des politiciens véreux, des faussaires et fermer les yeux sur des actes d’individus parce que ils ont combattu pour le peuple. Le changement il est intégral ou pas ! », dit le rappeur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos