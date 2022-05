Affaire Kiné Gaye : Khassim Ba, présumé meurtrier, déféré ce mercredi

Khassim Ba sera déféré cet après-midi au parquet. Il est poursuivi pour assassinat avec barbarie. Ce, après après reconstitution des faits, hier mardi. Ceci, suite au terme légale de la garce-à-vue au commissariat central de Dakar.



Les éléments de la Sûreté urbaine (Su) ont arrêté le mis en cause ce dimanche. Il était le superviseur de la victime et était chargé de la collecte de fonds au sein de l’entreprise EMS. Une perquisition effectuée, à son domicile a permis aux limiers de saisir une somme de 1 900 000 F CFA représentant une partie du montant volé à l’agence EMS.



Il a confié avoir subtilisé cet argent à cause d’un besoin urgent d’argent pour les besoins de son baptême. L’arme du crime, les habits et les chaussures qu’il portait le jour des faits ont été également découverts sur place.