Affaire Lamine Diack : Son état de santé inquiète sa famille et ses proches

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mai 2018 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

La santé de Lamine Diack, 85 ans, inquiète. Sa famille a été surpris du report, ce vendredi, de la confrontation qui devait avoir lieu au tribunal de Paris entre l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf) et son successeur, le Britannique Sebastian Coe, informe la Rfm.



La famille est d’autant plus inquiète que le juge a invoqué des raisons médicales pour justifier le report de la confrontation et qu’elle n’a plus de ses nouvelles depuis plus de 3 mois.



L’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) et son conseiller juridique, Habib Cissé, ont été mis en examen à Paris, le 4 novembre 2015. Lamine Diack est accusé de corruption passive et de blanchiment aggravé. Il lui est reproché d’avoir touché de l’argent de la part de la fédération d’athlétisme russe. Depuis, Lamine Diack est interdit de sortir du territoire français.













Source: Igfm

