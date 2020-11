Affaire Locafrique: La cour d’appel de Dakar déboute Amadou Ba et donne raison à Khadim Ba

Du nouveau dans le feuilleton judiciaire, qui oppose Amadou Ba, patron de la compagnie Ouest-africaine de crédit-bail (Locafrique) à son fils Khadim Ba, la Cour D’appel de Dakar par sa chambre d’accusation vient de de donner raison à Khadim Ba en confirmant les 3 ordonnances de non lieu précédemment rendues par le Doyen des juges d’instruction.



Les 3 appels formés par Amadou Ba contre les non lieu de khadim Ba et sa famille ont été ainsi rejetés par la justice.

Par conséquent, Khadim Ba demeure le Directeur Général de Locafrique et en garde le contrôle.