Affaire Locafrique: les juges en guerre, une caution de 03 milliards F CFA exigée C'est l'imbroglio total autour de l'affaire Locafrique entre les juges et les deux concernés, Amadou et Khadim Bâ.

Le juge du Tribunal de commerce, selon Les Echos, a donné raisonà Amadou Bâ, le "véritable propriétaire" de la société le 1er décembre 2020 dernier.



Le premier Président de la Cour d'Appel déchire la décision pour "défaut de base légale" et donne raison à Khadim Bâ.



Le juge du Tribunal de commerce, Ibou Sarr "redonne" le Registre de commerce à Amadou Bâ. Rebeloten cette fois-ci. Le juge Ciré Bâ exige au préalable une caution de trois (3) milliards F CFA.



