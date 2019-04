Affaire Madinatoul Salam : Cheikh Béthio et Cie devant le juge demain

Le 23 avril prochain, Cheikh Béthio Thioune et ses coaccusés feront face au juge de la Chambre criminelle de Mbour. D’après le journal Les Echos, le guide des Thiantacounes et Cie vont faire face, prélablement, les 17 et 18 avril prochain, au juge criminel d’instance pour l’interrogatoire de mise en accusation. Cette épreuve est certainement prévue pour les journées de demain mercredi et après-demain.



La source révèle que c’est une procédure normale en matière criminelle. Puisque l’accusé doit recevoir la notification des poursuites.



A retenir que les Thiantacones sont poursuivis pour homicide involontaire avec actes de barbarie, recel de cadavres, non dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d’armes à feu sans autorisation administrative, infraction aux lois sur inhumations. Mais, Cheikh Béthio est poursuivi pour complicité d’homicide.















