Affaire Maïmouna Ndour Faye : l’agresseur et le sac à main de la victime

Samedi 2 Mars 2024

La journaliste et patronne de la chaîne de télévision 7 TV, Maïmouna Ndour Faye, a été sauvagement agressée et poignardée dans la nuit de jeudi à vendredi.



L’individu qui l’attendait devant chez elle lui a asséné trois coups de couteau. D’après Libération, l’agresseur s’est aussi emparé de son sac à main. Le journal renseigne que celui-ci a été retrouvé, vidé de son contenu, à l’exception des pièces d’identité de sa propriétaire.



La Section de recherches (SR) hérite du dossier, d’après le quotidien d’information.



Seneweb

Ndèye Fatou Kébé