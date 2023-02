Affaire Marcelino Ntupé : Les Nations-Unies mettent la pression sur le “général” du Gabu (Documents) Victime d’une violente agression alors qu’il exigeait la tenue du procès de son client, l’Amiral Bubo Na Tchuto et ses codétenus, accusés d’avoir fomenté le fameux coup d’état du 1er février 2022, Marcelino Ntupé, soutenu par les organisations de défense des droits de l’homme, avait saisi les instances internationales pour dénoncer les agissements du ”général Umaru Embalò”.



Les Nations-Unies exigent désormais, toute la lumière sur les violences subies par l’avocat Marcelinho Ntupé ,mais également, l’indépendance des juges et procureurs.



Marcelino Ntupé, avocat de 18 détenus accusés d’avoir participé à la tentative de coup d’État de février en Guinée-Bissau, avait été battu et enlevé à son domicile au mois de décembre 2022. Gravement blessé, il était hospitalisé à l’hôpital militaire de Bissau.*



Pour une première fois, le général du Gabu, Umaru Embalò avait dénoncé “l’acte barbare” après plusieurs cas similaires.



Umaru Embalò “ condamne avec véhémence, l’acte de violence barbare contre l’avocat et commentateur politique de Rádio Bombolom FM, Marcelino Ntupé ”, a-t-il écrit sur sa page Facebook officielle.



“ Les cas de violences successifs qui se sont produits, constituent une menace pour la paix sociale ” en Guinée-Bissau, ajoute le “général” Umaru Embalò, “ c’est pourquoi j’exhorte la police judiciaire et le ministère public à enquêter dans les meilleurs délais ”.



Le procès de l’Amiral Bubo Na Tchuto et ses complices, avait été reporté faute de preuves, selon l’avocat Marcelino Ntupé, qui a également été victime de coups par des hommes armés à capuche, à la veille du procès de son client.







