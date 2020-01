Affaire Mbayang Diop: le ministère des Affaires étrangères déplore "certaines sorties médiatiques"

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur déplore les informations relayées par la presse, faisant état de la dégradation de la santé de Mbayang Diop. Dans un communiqué de presse, les services de Amadou Bâ informe que la dame, condamnée à la peine capitale le 25 avril 2017, pour meurtre de son employeuse saoudienne, est en bonne santé.



« A l’occasion d’un déplacement effectué à Dammam le 07 janvier 2020, l’ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite, accompagné de représentants de l’association des sénégalais de cette ville, a rendu visite à Madame Diop, pour s’enquérir de ses conditions de détention (...) Ils l’ont trouvée en bonne santé et elle a déploré certaines sorties médiatiques, qui en réalité, ne participent pas à faciliter la prise en charge et le suivi de sa situation », indique le document.



Par ailleurs, le communiqué souligne que « les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en Arabie Saoudite, sur instructions des plus hautes autorités, restent saisies de la question et suivent constamment l’évolution de ce dossier ».