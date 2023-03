Affaire Mbour 4 Extension: Les germes d’une seconde vague de contestations

Depuis plus de 3 ans, l’affaire Mbour 4 Extension est au cœur de l’actualité à Thiès. Au début, les occupants de parcelles ont mis en place le collectif des habitants de Mbour 4 pour se faire régulariser. Et les premières lueurs ont été aperçues en 2017 lors de la cérémonie de pose de la première pierre du projet Keur Momar Sarr 3 (KMS3). Après que le président d’alors du Collectif s’est battu pour lui remettre un mémorandum, le Président Macky Sall s’était engagé à procéder au déclassement de la forêt classée afin de régler définitivement cette question, renseigne L'As.



La décision concrétisant cet engagement est tombée avec la publication du décret n°2022-1441, portant déclassement de 484 ha de la forêt classée de Thiès, région de Thiès, pour les besoins de régularisation de la situation des occupants de Mbour 4 et d’harmonisation de l’urbanisation des zones polarisées. Alors que tout le monde pensait que cette affaire est définitivement close, d’autres habitants de Mbour 4 viennent de rompre le silence en criant à l’injustice. Ils considèrent qu’ils ont été laissés en rade dans la remise des nouvelles attestations. C’est ainsi que les germes d’une seconde vague de contestations se précisent de plus en plus, surtout avec la mise en place du collectif de Mbour 4 Extension pour porter ce combat.



Lors d’un point de presse, Moussa Kanté a tenu à remercier le Président Macky Sall au nom du comité, pour le respect intégral de ses engagements par rapport au déclassement d’une partie de la forêt classée de Thiès, afin de régler définitivement l’affaire Mbour 4 Extension. Mais, il s’empresse d’ajouter que «les occupants sont toujours dans le désarroi, malgré (la) volonté (du chef de l’Etat) de soulager des populations qui vivent le martyr depuis une vingtaine d’années.



Lors du dernier conseil présidentiel de développement de la région de Thiès, le Président Macky Sall, après avoir procédé à la remise symbolique de 20 titres de propriété, avait insisté pour que les autres entrent en possession de leurs parcelles dès la semaine suivante. Mais ce qui se trame depuis lors, c’est une volonté de ne pas donner de titres aux propriétaires de terrains nus, qui représentent pourtant plus de 70% des occupants», informe Moussa Kanté.



A l’en croire, le pré-recensement de 2018, fait par le collectif, n’est pas pris en compte par les autorités actuelles, alors qu’il était validé par celles d’avant. Après la remise des 20 titres par le président de la République, les autorités chargées de poursuivre cette opération estiment que les détenteurs de terrains nus ne sont pas pris en compte dans la liste des bénéficiaires. «Pourquoi, il est demandé à d’autres citoyens de déposer des demandes d’attribution de parcelles sur le site de Mbour 4 Extension, alors qu’il y a des populations qui se sont déjà installées parfois depuis une vingtaine d’années et à qui le Président a attribué ce site de 135 ha ne sont pas pris en compte ?», se demande Moussa Kanté.



Il souligne que les anciennes parcelles ont été divisées par deux, soit maintenant une superficie de 150 m2 pour les nouvelles parcelles, alors qu’il y a un site de recasement de 176 ha. C’est ainsi qu’il a lancé un appel à l’endroit du Président Macky Sall, «pour qu’il sache que les populations qui occupent Mbour 4 depuis des années, et dont le déclassement d’une partie de la forêt classée est faite en leur faveur, courent le risque de ne pas se voir attribuer leurs terrains ».



Les 484 ha visés par le décret sont répartis en 3 sites. Il s’agit du site de 135 ha, déjà occupé, à restructurer et à régulariser, celui de 176 ha réservé aux lotissements d’extension de Mbour 4 et le dernier site, réservé à l’extension de la Zone d’Aménagement Concerté (Zac) d’une superficie de 173 ha. Si des populations de Mbour 4 ruent dans les brancards, c’est tout le contraire pour pas moins de 500 enseignants, attributaires de parcelles depuis 2003 et qui ont décroché le fameux sésame.



Selon Cheikh Abba Fall, président du comité d’initiatives pour la récupération des parcelles des enseignants sur la Zone d’Aménagement Concerté (Zac) de Nguinth, créé depuis 2020, il s’agit d’attributaires de parcelles en 2003, suite à un protocole d’accord signé le 8 mai avec l’Etat du Sénégal, portant sur 500 parcelles. Mais la concrétisation de ce dossier s’est confrontée à un manque d’assiette foncière au niveau de la Zac. «L’idée est ensuite est venue de nous extraire de la Zac, pour être délocalisés et on ne nous a jamais montré là où on devrait être. Beaucoup de démarches ont été entreprises, y compris un recours et même une rencontre le Médiateur de la République. Alors que nous étions prêts à aller en justice, l’information est tombée comme quoi le Président de la République était dans les dispositions, pour signer un décret de déclassement d’une partie de la forêt de Mbour 4, pour mettre à notre disposition une assiette foncière. Ce qui a été fait et c’est l’occasion de féliciter et de remercier le Président de la République, parce que, s’il ne l’avait pas fait, une assiette foncière ne serait jamais trouvée à Thiès à cet effet. Nous avons visité le site, mais aussi l’état d’avancement des travaux. Mais puisque les parcelles ne sont encore numérotées, c’est impossible de continuer les recherches, l’important pour nous est que les parcelles soient rapidement numérotées afin que chacun puisse identifier la sienne», indique-t-il