Affaire Ndiaga Diouf / En cas de condamnation définitive: Barthélémy Dias risque la destitution s’il est élu maire de Dakar Barthélémy Dias est convoqué ce mercredi à la Cour d’appel dans le cadre de l’affaire relative à la mort de Ndiaga Diouf, lors des violences pré-électorales de 2011. Mais ce dossier est comme une épée de Damoclès sur la tête de l’actuel candidat de Yewwi Askan Wi pour la ville de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

D’après “SourceA”, si le fils de Jean Paul Dias est élu maire de Dakar, au soir du 23 janvier 2022, il risque de perdre son mandat de maire, en cas de condamnation définitive.



La partie civile et la défense constituée par les avocats de Barthélémy Dias, vont donc faire face ce mercredi, une nouvelle fois, à la justice. A l’issue des plaidoiries, la Cour d’appel devrait confirmer ou infirmer la peine de 2 ans, dont six mois ferme infligée à Barthélémy Dias.



Il peut aussi corser l’addition. Même si, en cas de nouvelle condamnation, le maire de Sacré-Cœur / Mermoz a la possibilité de saisir la Cour suprême pour casser ce nouveau verdict.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos