Affaire Ndiaga Diouf: Sadikh Top et des gardes du corps de Ousmane Sonko, arrêtés puis libérés

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 12:52 | | 1 commentaire(s)|

Le chargé de la communication de Pastef, El Malick Ndiaye informe que la la police a arrêté Sadikh Top, Djiby Guèye Ndiaye et quelques gardes du corps du président d’Ousmane Sonko.



Ces derniers ont été finalement libérés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos