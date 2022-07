Affaire Olivier Perrin : 3 mois de prison ferme pour l'ancien pensionnaire de "Génération foot" Le tribunal des flagrants délits de Dakar a vidé l'affaire des photos obscènes de l'ex-manager de l'académie "Génération foot", Simon Olivier Perrin. Jugé coupable de collecte illicite de données, de distribution d'images contraires aux bonnes mœurs et d'extorsion de fonds, Mor Talla Seck a été condamné à trois mois de prison ferme et à payer 1 million de francs, à titre de dédommagement.

Ancien pensionnaire de l'académie "Génération foot", Mor Talla Seck a connu Simon Olivier Perrin via facebook en 2019. Au cours de leurs échanges, le Français qui prétend être ivre ce jour là, aurait confié à son interlocuteur être bisexuel, avant de lui envoyer des nudes.



Malheureusement, Mor Talla menaçait le gay présumé de balancer les images sur les réseaux sociaux s'il ne lui remettait pas de l'argent. Pour préserver sa réputation, Olivier s'est plié aux exigences du maître-chanteur. Il lui a même offert un voyage à Dubaï.



Las des harcèlements de son "partenaire", Olivier a fini par porter plainte. Lors de son procès le 6 juillet dernier, le prévenu, 25 ans, a déclaré que l'ex-manager de "Génération foot" lui envoyait de l'argent de son propre chef de 2019 à 2021.



Il a reconnu avoir transféré les photos à Mady Touré et à d'autres diri- geants du club. D'après ses dires, c'est Mady Touré qui lui avait conseillé de garder le contact avec le plaignant et d'accepter ses cadeaux. Par le biais de son conseil, la partie civile qui se trouve actuellement en France, a réclamé 5 millions de francs, à titre de réparation.



Selon l'avocat, le mis en cause a soutiré 1.080.000 francs à son client, sans compter les voyages. Le substitut du procureur a requis deux ans d'emprisonnement ferme.



Plus clément, le juge a infligé une peine de trois mois ferme au prévenu qui a été placé sous mandat de dépôt le 13 juin 2022. Sur les intérêts civils, le commerçant doit allouer 1 million de francs au plaignant.

Rewmi





