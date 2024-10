Affaire Onas: Dr Cheikh Dieng convoqué à la Division des Investigations Criminelles (DIC)

Le dossier concernant l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) connaît de nouveaux développements. Ce lundi, à 16h, Dr Cheikh Dieng, ex-Directeur général de l’ONAS, est convoqué à la Division des investigations criminelles (DIC) pour une affaire le concernant, probablement liée aux raisons de sa révocation, relaie L’Observateur de ce samedi, repris par Senenews.



L’ancien Directeur général de l’ONAS avait été démis de ses fonctions dans un contexte marqué par des soupçons de mauvaise gestion au sein de l’institution. Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé, lors de la révision de la Constitution visant la suppression d’institutions comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), qu’une enquête approfondie avait été ordonnée pour faire la lumière sur les faits relatifs à cette affaire.



Lors de son intervention devant l’Assemblée nationale, le ministre a affirmé que « c’est une affaire qui sera tirée au clair, et tous ceux qui y sont mêlés seront sanctionnés à hauteur de leurs actes ». Une déclaration qui laisse entrevoir des suites judiciaires pour les personnes impliquées dans cette affaire, qui continue de susciter un vif intérêt au sein de l’opinion publique.