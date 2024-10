Affaire Onas : Dr. Cheikh T. Dieng convoqué à la Section de Recherches

Après son passage devant les enquêteurs de la Section de Recherches, lundi 14 octobre 2024, Cheikh Dieng sera de nouveau entendu par les gendarmes. L’audition, prévue à 10 heures, portera sur les accusations que l’ancien Directeur général de l’ONAS avait portées contre le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Le dossier Cheikh Dieng est loin d’être clos.



Alors qu’Ousmane Sonko a récemment déclaré, lors de son giga meeting à Dakar Arena, qu’il n’y avait pas de scandale à l’ONAS, les gendarmes poursuivent leurs investigations pour faire la lumière sur ces allégations. C’est dans ce cadre qu’ils ont convoqué l’ancien responsable du Parti démocratique sénégalais, devenu allié du régime Sonko/Diomaye, ce mardi, à 10 heures.



D’après les informations recueillies par "Senenews", ce deuxième face-à-face avec les enquêteurs sera l’occasion pour Cheikh Dieng d’exposer plus en détai,l les accusations qu’il a portées contre le ministre Cheikh Tidiane Dièye, en lien avec les marchés de l’ONAS. Ce dernier, depuis lors, reste silencieux sur cette affaire. Cheikh Tidiane Dièye pourra-t-il continuer à ignorer ces accusations ? En tout cas, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a abordé un tout autre sujet, dans un post publié hier sur les réseaux sociaux. Il y interpelle Amadou Bâ, l’exhortant à affronter Ousmane Sonko dans un débat contradictoire.