Affaire Oumar Watt : Le militaire français Mike Teiho écope de 2 ans... et sort de prison

Jeudi 9 Mai 2019

Le tribunal correctionnel de Dakar vient de rendre son verdict dans l’affaire Omar Watt, du nom de notre compatriote tabassé par des militaires français, il y a plus de sept mois.



Mike Teiho a été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois de probation. En clair, il a eu 18 mois de sursis avec interdiction de fréquenter les débits de boisson et les environs de la maison de Omar Watt. Il devra également payer à la partie civile la somme de 10 millions de FCfa en guise de dommages et intérêts.



Mike Teiho sort ainsi de prison puisqu’il a déjà passé plus de 7 mois en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Ce qui couvre la peine ferme qui lui a été infligée.



Le procureur avait requis contre lui 2 ans dont 7 mois de prison ferme.



Il avait été arrêté, suite à l’agression du jeune Oumar Watt, et avait été inculpé ce jeudi par le juge d’instruction du 2e cabinet pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 50 jours. Un placement sous mandat de dépôt s’en était suivi.

















igfm





