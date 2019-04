Affaire Oumar Watt : Le soldat français risque gros

Le soldat français Mike Tehio qui était en compagnie de quatre (4 ) de ses camarades est revenu sur les faits qui remontent en septembre 2018. Ayant reconnu les faits qui lui sont été reprochés, écrit le site dakarmatin, le français a donné sa version. Selon lui, ce jour-là, après une nuit bien arrosée dans une boite de nuit de la place, ses copains et lui, un peu ivres, rentraient chez eux quand ils ont été attaqués par trois individus. L’un d’eux en l’occurrence Omar Watt a voulu le donner un coup de poing qu’il a esquivé avant de riposter. « Je l’ai donné un seul sur la joue et il est tombé. Je n’avais visé aucune partie de son corps, le coup était venu instantanément. J’étais ivre », a expliqué le prévenu.



Et le juge Maguette Diop de sermonner le prévenu : "vous pensez qu'un militaire a le droit de se comporter ainsi ? Est ce c'est ça qu'on vous a appris en tant que militaire ?

Le récit du militaire français a été balayé d'un revers de main par Omar Watt. Selon lui, ce jour-là, après avoir garé sa voiture, il a aperçu un taximan en train de se bagarrer avec 5 français et il est intervenu les séparer. C’est là qu'il a encaissé le coup. « Quand il (Mike) m’a donné le coup, je suis tombé. Il a continué à me rouer de coups jusqu’à ce que je perde connaissance. Je ne sais plus ce qui s’est passé après », a raconté Omar Watt qui dit n’avoir jamais eu d’échange de propos aigres-doux avec le prévenu au préalable.



La partie civile, qui a manifesté son désaccord sur le déroulement du procès, a réclamé 1 milliard de francs Cfa pour toute cause et préjudice subis.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a estimé que les faits en l’espèce ne souffrent d’aucune contestation d’autant plus que le prévenu les a reconnus. Pour lui, la responsabilité de ce dernier ne souffre d’aucune ambiguïté. Ainsi, il a requis contre le prévenu 2 ans dont 7 mois ferme.

L’affaire est mise en délibéré pur jugement qui sera rendu le 9 mai prochain, note dakarmatin.



