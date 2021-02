Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr : Macky Sall parle à ses ministres de l’Intérieur et de la Justice

Lundi 15 Février 2021

L’affaire de mœurs dans laquelle est cité le leader de Pastef Ousmane Sonko pourrait connaître une issue apaisante.



D'après l‘’Enquête’’, le chef de l’Etat, Macky Sall a réuni vendredi dernier, ses ministres de l’Intérieur et de la Justice pour une séance d’informations sur l’affaire.



Laquelle est, d’après le journal, très prise au sérieux par le président de la République, Macky Sall. Qui aurait dit à certains de ses proches qu’il n’était pas au courant de «ce complot».



Macky voudrait que cette affaire soit résolue afin que le calme revienne dans ce pays et cela, conformément à la demande du khalife général des mourides.

