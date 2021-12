Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr: Me El Hadji Diouf promet la publication des tests ADN et autres preuves

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Décembre 2021 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

Me El Hadji Diouf, invité de l’émission Yoon wi de la Rfm, revient sur l’affaire, Ousmane Sonko-Adji Sarr. L’avocat d’ Adji Sarr promet qu’il y aura bien un procès en 2022. Egalement, il révèle que les résultats des tests ADN et autres preuves, rassemblées dans cette affaire, seront publiés pour permettre aux Sénégalais de savoir ce qui s’est passé.



Tous les éléments, dit-il, sont réunis. Et après avoir pris connaissance du dossier, le nouveau Doyen des juges va entendre Ousmane Sonko comme l’avait fait le défunt juge Samba Sall qui avait auditionné Adji Sarr durant 5 h.



Après l’audition du leader du Pastef, le juge pourra boucler le dossier et le transmettre au tribunal pour jugement.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook