Affaire Ousmane Sonko : La stratégie de fuite en avant, vouée à l'échec Depuis plusieurs mois maintenant, le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, est au centre d'une affaire judiciaire qui défraie la chronique au Sénégal. Accusé de viol par une masseuse, il cherche depuis lors à éviter son procès, en multipliant les demandes de renvoi et les récriminations contre le pouvoir judiciaire.



Cependant, certains observateurs estiment que cette stratégie de fuite en avant est vouée à l'échec et que la justice sénégalaise ne se laissera pas intimider par les manœuvres dilatoires d'Ousmane Sonko.



Le pouvoir judiciaire a récemment affirmé qu'il ne reculerait pas face aux tentatives d'Ousmane Sonko de faire reporter son procès.



Il faut aussi rappeler que Mamour Diallo, un autre cadre de l'APR, avait été diffamé en 2019, accusé d'avoir détourné 94 milliards de francs Cfa, mais il avait malgré tout fait face à la justice, sans chercher à esquiver ses responsabilités. Selon le ministre-conseiller, cette attitude est celle d'un homme courageux et responsable, qui accepte de se soumettre à la loi et de rendre des comptes à la société.



Mame Mbaye Niang a également évoquer le cas d'Aliou Sall, le frère du président sénégalais, accusé par Sonko d'avoir détourné pas moins de 6000 milliards de francs Cfa dans le cadre d'un contrat pétrolier. Là encore, le ministre-conseiller estime que Sonko cherche avant tout à manipuler l'opinion publique, en propageant des rumeurs sans fondement, sans jamais apporter la moindre preuve de ses accusations.



En définitive, tout laisse à penser que la justice sénégalaise poursuivra son travail en toute indépendance et en toute impartialité, sans se laisser déstabiliser par les tentatives d'intimidation ou de manipulation de certains acteurs politiques. Quel que soit le résultat du procès, il sera essentiel que la vérité soit établie et que la justice soit rendue de manière équitable, dans le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens.



