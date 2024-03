Affaire Ousmane Sonko : Ousmane Yara, l’autre « petit Boubé » intronisé Salvatoris* au Sénégal L’affaire dite Ousmane SONKO, du nom du célèbre opposant au président Macky SALL ne cesse de révéler les implications vraies ou avérées de plusieurs personnalités dont certaines très sulfureuses du reste. Si Alioune TINE ou Pierre GOUDIABY cités dans ce rapprochement, sont considérés comme « normales » du fait de l’envergure et de la moralité des deux personnes, il en est autrement de celle de Ousmane YARA, connu pour avoir écumé plusieurs palais d’Afrique de l’Ouest avant de retomber dans les bonnes grâces de Macky SALL, certainement dépassé par l’ampleur des dégâts causés par l’emprisonnement du chef de l’opposition sénégalaise. À l’image du certain « Petit Boubé » indésirable un peu partout, Ousmane YARA s’est refait une virginité au Sénégal.



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 02:44 | | 0 commentaire(s)|

Que n’a-t-on pas entendu sur Ousmane YARA considéré comme l’Africain à l’entregent réseauté. Ce Malien présenté comme un citoyen africain, est décrit comme un « people connexion » qui a taillé bavette avec Nelson Mandela jusqu’au dernier président élu en Afrique. Présenté comme étant de commerce facile, ses trois téléphones qui sonnent toutes les deux minutes, attestent de son entregent recherché. Ami de feu Amadou Toumany TOURE, de Lansana CONTÉ ainsi que plusieurs autres « têtes couronnées » du continent, l’homme d’affaires qui est apparu au Sénégal au tout début de la victoire de Me Abdoulaye WADE en 2000 comme d’autres chasseurs de prime, du reste, a tissé sa toile avec les états-majors des forces de sécurité avant d’étaler ses ailes vers le Palais de la République.

Récemment, son nom est revenu au devant de la scène comme étant l’un des facilitateurs entre Ousmane SONKO et Macky SALL. Mais diantre, avait on besoin d’un aussi sulfureux personnage pour jouer les bons samaritains dans cette affaire « privée » entre deux leaders de partis ? L’homme et son acolyte du nom de Johnny Bâ arrêté en 2016 pour menaces de mort contre le Chef de l’État, obligèrent Me Abdoulaye WADE à revenir à de meilleurs sentiments. grâce au fameux « Protocole de Conakry », une truanderie politique orchestrée à la veille de la présidentielle de février 2019, avec le déplacement de Me Abdoulaye WADE à Conakry pour y rencontrer le président Alpha CONDÉ en vue d’arrondir les angles avec Macky SALL qui, semble-t-il, aurait décidé de faire un «geste» en faveur de Karim Wade, une fois réélu. Qui est véritablement Ousmane YARA ?

Ses affaires ayant périclité après le décès du Président Lassana Conté, l’homme d’affaires Ousmane Yara pose ses baluchons au Nigéria pour rebondir avant de revenir à Conakry après l’élection de Alpha Condé

Longtemps Persona No Grata à Dakar, revoilà subitement Ousmane YARA au palais Léopold Sedar Senghor de Dakar. Il refait surface grâce au cabinet d’Abdoulaye Daouda DIALLO qui le rebranche auprès de Macky SALL avec l’appui du lobby alpulaar. Macky va l’utiliser dans la médiation discrète avec le leader de Pastef Ousmane SONKO que l’homme d’affaires ne verra qu’une seule fois au Cap Manuel. Bien briefé, le Maire de Ziguinchor qui a bien retenu les leçons de sa rencontre avec Umaru EMBALÒ ferme ses portes au nouvel envoyé du Palais et demande à ce que Ousmane YARA ne vienne plus le voir. En voulant rebondir sur la scène à Dakar, il s’est tiré des balles au pied. Ses affaires sulfureuses l’ont rattrapé.

C’est le départ de la State House d’Abuja de Muhammad Buhari qui sonne la fin de Missi dominici flamboyant et gâté du malien. L’arrivée aux commandes de Bola TINUBU, qui était présenté comme le confident, l’ami, accélère la descente aux enfers de Ousmane YARA. En effet, Lagos grille la carte YARA pour « mensonges et actes subversifs et anticonfirmisme », a révélé Confidentiel Afrique.

Considéré comme l’ami intime du fils de l’ex-président de la République de Guinée, Lassana Conté, décédé il y a quelques années, Ousmane YARA dont les affaires ne marchaient plus, puisque le capitaine, Moussa Dadis Camara, avait tout gâté, a migré depuis quelques années au Nigeria pour tenter de rebondir. Celui qui est décrit comme un milliardaire, reviendra à Conakry par la petite porte avec l’arrivée du président Alpha CONDÉ mas, il est éclaboussé par une nouvelle affaire politico-militaire, selon le très sérieux Confidentiel Afrique.

En effet, Ousmane YARA commet un mensonge ou émet de faux renseignements au président Alpha Condé à propos d’un putsch en cours et préparé depuis Dakar et Bissau. Après vérification, la cellule de contre espionnage logée à la villa 35 au palais Sékoutouréya de Conakry découvre le grand mensonge. Macky SALL, informé , prend ses distances avec l’ex Golden Boy malien. Mieux, le « général » Umaru Sissoko Emballo a adopté la même position vis- à vis du sulfureux homme d’affaires malien.

Au Niger, la tête de Ousmane YARA est « mise à prix » par l’ancien président Mahamadou ISSOUFOU après avoir découvert le coup de Jarnac de l’homme d’affaires Malien qui avait organisé le soutien du Chef d’État guinéen Alpha CONDÉ à ses opposants

Quid de la colère rouge de l’ancien président nigérien Mahamadou ISSOUFOU et de son successeur Mohamed BAZOUM vis-à-vis de l’homme d’affaires, les services secrets de Niamey ont découvert le rôle par Ousmane YARA et Saka RAZAK, un béninois qui avait rafle le juteux contrat de l’approvisionnement en produits pétroliers en Guinée sous Alpha CONDÉ, ont convoyé les deux farouches opposants du regime d’Issoufou Mahamadou pour chercher des fonds de campagne auprès de Alpha CONDÉ, président d’alors de la Guinée afin de battre en 2021 le candidat Mohamed BAZOUM.

Selon le très reseauté journal Confidentiel Afrique dans une édition du 3 février 2022, l’opposant nigérien Mahamane Ousmane a quitté Niamey juste au début de la campagne présidentielle de 2021 via Asky pour Abuja. Le lendemain l’autre opposant Hama Amadou, qui avait pourtant donné des consignes de vote à ses partisans de voter contre le candidat Mohamed BAZOUM, le rejoint à Abuja via Asky où Ousmane YARA les attendait. D’Abuja, les deux opposants seront acheminés sur Conakry à bord d’un jet privé affrété par un homme d’affaires nigérian. Les services secrets nigériens retracent le film et remontent jusqu’à Ousmane Yara. Depuis 2021, il n’a plus remis ses pieds à Niamey qui lui reproche d’avoir des actes subversifs.

À l’issue de cette audience, le président Alpha CONDE remet 4 millions d’euros à l’opposant Mahamane OUSMANE, soulevant la colère du général Salou DJIBO, ancien président du Niger, qui a dirigé la junte militaire en 2010-2011, n’a pas digéré la pilule de n’avoir pas été reçu par l’ex Chef d’État guinéen. un séjour doré à Conakry avec en prime une mallette de 4 millions d’euros. Une autre source nous a révélé qu’il a été transporté depuis Abuja vers Conakry. Plusieurs milieux diplomatiques renseignent que ce n’est pas le sponsoring de campagne apporté par Alpha Condé à l’opposant Mahamane Ousmane, c’est surtout le caractère officiel flagrant qui agace et intrigue.

Elu nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, âgé de 70 ans, est un ami “fidèle” du richissime malien Ousmane Yara. Leur amitié date de plusieurs années. Voilà pourquoi, Ousmane Yara était au centre de sa campagne présidentielle où ils ont sillonné plusieurs pays et localités du Nigeria.

Au plus fort de la crise entre le président Macky SALL et le chef de l’opposition Ousmane SONKO actuellement en prison pour des motifs fallacieux, le Chef de l’État Nigérian, Bola TINUBU avait envisagé un déplacement à Dakar pour arrondir les angles et aider à dégeler la situation de crise. Finalement, le président TINUBU bien conseillé par l’un de ses Conseillers A. NIASS sur les possibilités de manipulations de Ousmane YARA et de Umaru EMBALÒ, a renoncé à se déplacer.

Que s’est-il vraiment passé entre l’ancien gouverneur de l’Etat de Lagos communément appelé “Le Parrain” ou le “Faiseur de Roi”, Bola TINUBU, devenu président de la République du Nigéria et son ami Ousmane YARA au point que leur relation fonctionne en dents de scie ? Bola TINUBU a-t-il peur de vivre le syndrome des anciens présidents Alpha CONDÉ, Mahamadou ISSOUFOU et Mouhamadou BUHARI son prédécesseur ?

Chat échaudé craignant l’eau froide et, au vu des nombreux coups fourrés sous les présidences d’Alpha CONDÉ, Mahamadou ISSOUFOU, Macky SALL…les Chefs d’État africains devront bien se méfier à l’avenir de ces Missi dominici des temps modernes, juste préoccupés par leur standing et leur portefeuille.



atlanticactu.com/

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook