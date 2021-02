Affaire Ousmane Sonko: Toussaint Manga s’oppose à la levée de l’immunité parlementaire Concernant la levée de l’immunité parlementaire du leader du Pastef, Rfm a donné la parole aux députés pour en savoir plus. Mais si Toussaint Manga de l’opposition rejette la décision, du côté de la majorité pas de commentaire. L’assemblée nationale n’a pas encore reçu de saisine officielle du Ministère de l’intérieur ou de la Justice.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 18:35 | | 0 commentaire(s)|

Ce n’est encore qu’une hypothèse mais le député Toussaint Manga vote non d’avance. « Je ne dis pas qu’un député ne doit pas répondre à une convocation de la justice. Mais ce que je dis est que je ne voterais pas la levée de l’immunité d’un confrère que ce soit Ousmane Sonko ou un autre », a, t-il, déclaré à la Rfm.



Le secrétaire général adjoint du Parti Démocratique Sénégalaise Pds parle d’un dossier purement politique. Or, selon lui, les parlementaires ont d’autres priorités. « Les choses politiques peuvent se régler politiquement. A L’Assemblée, il y a des dossiers plus importants que ça à traiter pour le peuple », dit-il.



Interpellés sur le sujet, les députés de l’Alliance Pour la République Apr n’ont pas souhaité pour le moment se prononcer puisqu’il n’y a pas encore une décision officielle du Ministre de la Justice.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos