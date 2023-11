Affaire Ousmane Sonko à la Cour de la Cedeao : Le Juge refuse un renvoi à l'Etat du Sénégal

Ce lundi, à la Cour de Justice de la Cedeao, l'Agent judiciaire de l'Etat a souhaité un nouveau renvoi. Ce que le Juge n'a pas accepté. Il a décidé que seront traitées les mesures provisoires, la procédure accélérée et même, le fond, nous apprend iGFM.



À la Cour de justice de la Cedeao, l’audience sur le recours de Ousmane Sonko est en cours. En effet, l’Etat du Sénégal a encore souhaité un renvoi, surtout du débat dans le fond. « Aujourd’hui, on n’était pas encore préparés pour le fond, parce que vous aviez dit la dernière fois, qu’on allait prévoir une autre audience pour les autres procédures », a indiqué l’Agent judiciaire de l’Etat.



Me Ciré Clédor Ly s’est dit surpris. « S’ils disent aujourd’hui, qu’ils ne sont pas prêts pour le fond, nous sommes surpris. 30 jours ce n’était pas pour les mesures provisoires, c’était pour qu’ils soient préparés sur le fond. Je suis vraiment désolé, leur argument ne tient pas », a craché l’avocat de Ousmane Sonko.



La Cour a estimé que l’affaire devrait être traitée. Aussi bien s’agissant des mesures provisoires que la procédure accélérée et même le fond, a décidé le Juge.



« Rien ne nous garantit que demain la connexion sera bonne. Donc, la connexion ne peut être considérée comme un motif de renvoi. Donc, on a la chance que tout le monde est connecté aujourd’hui, on va en profiter. La Cour demande à l’Etat du Sénégal de faire le fort, on les connaît, ils sont très puissants, de faire le fort, de plaider », ajoute le Juge.